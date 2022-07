BSV Lootuinen wil een unieke speeltuin in Coevorden, voor écht iedereen

De huidige toestellen staan er al meer dan 25 jaar, zijn verouderd en worden straks niet meer goedgekeurd. Tijd voor een renovatie van de speeltuin aan de Elemastraat in Coevorden, dacht Buurt- en Speeltuinvereniging Lootuinen. De plannen zijn ambitieus: een speelplaats, die toegankelijk is voor iedereen, dus ook mensen met een beperking. Geschatte kosten? 350.000 euro.

Het is een vrij grote speeltuin midden in de woonwijk, met ongeveer de afmetingen van een voetbalveld. Voor de helft bestaat het uit een speelveldje met doeltjes en baskets en op de andere helft staan zo'n vijftien speeltoestellen, waaronder wipwaps, (vogelnest)schommels, klimtoestellen en glijbanen. BSV Lootuinen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltuin.

Bijna afgekeurd

"Neem bijvoorbeeld de scharnieren van de vogelnestschommel", wijst Sandra Sakko, voorzitter van de vereniging. "Die zijn niet meer van nu, dat mag niet meer. Kinderen kunnen zich hieraan verhangen. Voor nu is het nog goedgekeurd, maar volgend jaar mag het niet meer." En zo gaat het volgens haar met bijna alle toestellen in de speeltuin. Doordat de kosten van nieuwe toestellen of onderdelen zo hoog zijn, is het onderhouden lastig.

Daarom is een compleet vernieuwde speeltuin de grote wens van BSV Lootuinen. Het belangrijkste daarbij is dat de speeltuin toegankelijk is voor iedereen, ook voor de cliënten van zorginstelling Cosis en het daarbij behorende kinderdagcentrum Pontes, die vlak naast de speeltuin zitten. Regelmatig bezoeken zij met hun begeleiders de speeltuin, maar echt spelen kunnen ze niet allemaal, omdat sommigen bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

Unieke speeltuin

"In Noord-Nederland zouden we hiermee uniek zijn", zegt Sakko over de plannen. "We willen alles vlak maken en paden leggen naar elk speeltoestel. Op sommige speeltoestellen, zoals een soort duo-schommel, moet je ook met een rolstoel of rollator kunnen. Alles moet zo breed uit elkaar staan, dat er een rolstoel met begeleider langs kan. Zo kunnen ook die kinderen ervaren hoe het is om in een speeltuin te spelen."