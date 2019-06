Suikerfeest zorgt voor drukte bij bakker: 60 kilo baklava verkocht

"Vorig jaar hebben we zestig kilo aan baklava verkocht", vertelt Alsady. Hoeveel hij er dit jaar gaat verkopen weet hij nog niet, maar het meeste is al verkocht. "Maandag halen mensen het vaak op, omdat er anders te weinig tijd is om in te slaan."Ook vandaag zijn er veel klanten die naast hun brood ook wat baklava meenemen. Een mevrouw met Drents accent wijst naar de vitrine. "Mag ik wat van die baklava kopen?", vraagt ze. De bakker opent de vitrine en doet wat baklava in een bakje. "Ga je ook het Suikerfeest meevieren?", grapt Alsady.De bakker ziet het Suikerfeest als een nieuw begin: "Het voelt als een nieuw jaar. De ramadan was zwaar, maar we hebben het weer gezond overleeft. Dat geeft mij een opgelucht gevoel", aldus de bakker.Hoe Amir zelf het Suikerfeest viert? Ik hoop het Suikerfeest vanmiddag te kunnen vieren. "Als ik tijd heb dan ga ik naar de moskee." Voor nu is het hard doorwerken, want de zoetigheden gaan als warme broodjes over de toonbank.Of er vanmiddag tijd is om naar de moskee te gaan, is nog maar de vraag. Dan worden er namelijk weer grote groepen baklava-kopers verwacht. "De meeste hebben de baklava voor de ochtend wel, maar als ze de zoetigheden in de avond nodig hebben, dan komen ze vaak vanmiddag langs."