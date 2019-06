Bioboeren uiten in Den Haag onvrede over fosfaatstelsel

Volgens Stichting SOS Bioboeren betekent het fosfaatrechtenstelsel het einde voor een aantal biologische melkveehouders. Ook biologische boeren moeten fosfaatrechten kopen, een grote kostenpost. De stichting stelt dat biologische boeren deze mestuitstoot-rechten niet hoeven aan te schaffen omdat zij geen mestoverschot produceren.Het bestuur van SOS Bioboeren diende het verzoek in bij de directeur-generaal van het ministerie. Onder andere Sjoerd Hoekstra uit Donkerbroek, net over de grens met Friesland, was daarbij aanwezig. "Het fosfaatrechtenstelsel betekent dat je een beperkt aantal koeien mag houden, de investeringen in het land kunnen dan niet worden terug verdiend", zegt Hoekstra.Hoekstra reed met een goed gevoel terug uit Den Haag. "We hebben aan het eind van de ochtend nog met minister Schouten gesproken, dat was een extraatje. Wettelijk is er ruimte, nu is het aan de politiek."Mocht Schouten de bioboeren niet tegemoet komen, dan volgen er juridische stappen. Daarvoor worden geld en handtekeningen verzameld. "Als het niet lukt, gaan we procederen", klinkt Hoekstra strijdbaar."Maar het is de bedoeling dat we eruit komen, al gaat dat op korte termijn niet meteen lukken. We zien wel steeds meer maatschappelijk draagvlak, zo steunt Greenpeace ons, die hebben ons een cheque van 7750 euro gegeven voor de eventuele rechtszaak."