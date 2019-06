Code geel in Drenthe: avondvierdaagsen schrappen afstand [update]

Vorig jaar werd vanwege slecht weer in veel Drentse plaatsen de slotetappe van de avondvierdaagse afgelast In Meppel was dat twee jaar geleden ook het geval. Daar werd in 2017 de eerste etappe afgelast. Maar vanavond gaat het in Meppel vooralsnog gewoon door, zij het wel met een aanpassing. "We hebben de 15 km geschrapt", vertelt Alexander Koster van de organisatie. "Die lopen nu allemaal de 10 km, zodat iedereen ruimschoots op tijd binnen is. En we houden natuurlijk vanmiddag de weersvoorspelling in de gaten, zodat we snel dingen kunnen aanpassen mocht dat nodig zijn."In Dwingeloo staat vanavond de tweede etappe van de avondvierdaagse op het programma. De organisatie heeft vanmiddag om drie uur besloten om de 10 kilometer te schrappen. "Iedereen loopt nu de 5 kilometer", zegt Annemiek Folkerts van het organiserende WVDOS. "We nemen geen enkel risico. De verwachting is dat het slechte weer rond 21.00 op ons afkomt .Met deze maatregel weten we zeker dat iedereen op tijd binnen is."Bij het concours hippique in Eext wordt vanavond gerepeteerd voor de voorstelling van morgen. Die repetitie gaat gewoon door. "Het gaat volgens de voorspelling een half uurtje spoken en daarvoor en daarna kunnen we prima repeteren", zegt Rienk Kluiving van het Concours Hippique."We houden altijd al rekening met de mogelijkheid van slecht weer. Zo zijn de tenten al goed verankerd en verzwaard." Maar bepaalde dingen krijgen toch wat meer aandacht. "Windvangende elementen plaatsen we niet vandaag. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een overkapping over de lichtmasten."In Emmen wordt druk gewerkt aan de opbouw van de podia voor het Hello Festival dat komend weekend wordt gehouden. Daar maken ze zich totaal geen zorgen over code geel. "De podia kunnen veel ergere weersomstandigheden aan dan die nu worden voorspeld", vertelt Johan Lubbers van het organiserende No Limit Events. "We weten wat de bouwwerken aankunnen. Voor de zekerheid lopen we nog wel even na of alles goed is geregeld."