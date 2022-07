Raad van State keurt woningplan Wijster na huiswerkrondje goed

In totaal staan er in de regio Beilen 34 woningen 'in de steigers'. Dat betekent dat er de komende jaren nog behoefte is aan 46 woningen. En daar passen de vijf woningen prima in, oordeelt de Raad. Het feit dat de woningen in het duurdere segment vallen, ziet de Raad van State niet als een onoverkomelijk obstakel. Hoewel er in de regio meer behoefte is aan goedkopere en middel-dure woningen en minder behoefte is aan duurdere woningen, betekent dat nog niet dat er in Wijster geen plek is voor duurdere huizen.