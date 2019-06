Barger-Oosterveld nog steeds niet gerust op vuurwerkopslag

Vandaag troffen de partijen elkaar voor de bestuursrechter in Groningen. Plaatselijk Belang en VPB spanden een rechtszaak aan, nadat het college van b en w van Emmen een negatief advies van de bezwarencommissie naast zich neerlegde.Jannie Wolters van Kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance vroeg vorig jaar een vergunning aan voor de vuurwerkopslag. Zij wil drie dagen rond de jaarwisseling consumentenvuurwerk verkopen. In totaal wordt er dan aan de Handelsweg maximaal 9.000 kilo opgeslagen.Vanaf het eerste moment waren Plaatselijk Belang en VPB Emmen tegen. "Wij vinden een vuurwerkopslag op een bedrijventerrein waar ook gewoond wordt, zeer onwenselijk", benadrukte directeur Herman Idema van VPB vandaag nogmaals. Ook wees hij op het feit dat er een groot gasverbruiker vlakbij de plek van de opslag zit. "Vuurwerk is onbeheersbaar en gaat alle kanten op. Als propaan ontploft, dan is het boem en dat is het. Dit is te risicovol.""Dit kunnen wij nooit accepteren", voegde Leo Mangnus van Plaatselijk Belang toe. "Dit wijkt ook af van het bestemmingsplan. Waar heb je anders een bestemmingsplan voor?"Frans Köhler is de adviseur en woordvoerder van Wolters. Nogmaals probeerde hij de zorgen bij de tegenstanders weg te nemen, net zoals tijdens de zitting van de bezwarencommissie. "Als we het hebben over een vuurwerkopslag onder de tien ton, dan hoort daar een onveilige zone van acht meter bij", aldus Köhler, die expert is op het gebied van ontplofbare stoffen en schietinrichtingen. "Die valt hierbij binnen het pand."Daarnaast wijst hij erop dat er zeer strenge veiligheidsmaatregelen gelden voor het opslaan van vuurwerk. "Ook komt er een automatische sprinklerinstallatie te hangen, die bij 68 graden afgaat. De ontbrandingstemperatuur van vuurwerk is 180 graden."De gemeente Emmen blijft van mening dat er voldoende afstand tot andere bedrijven is en dat de opslag aan alle eisen voldoet. Ondanks dat de vuurwerkopslag niet in het bestemmingsplan past, maakt Emmen daar een uitzondering voor. "Ook wordt er goed gecontroleerd. Voor dat de opslag in gebruik wordt genomen, vlak voor de periode van verkoop en tijdens", aldus een jurist van de gemeente.Ondanks dat de vergunning vorig jaar is aangevraagd en afgegeven, is de bouw van de opslag nog niet klaar. "Dat is even on hold gezet. Het gaat toch om een investering van zo'n 30.000 euro", aldus Köhler.De rechtbank doet binnen zes weken uitspraak.