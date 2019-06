Bejaarde stalker (80) krijgt nog één kans

De man wilde haar per se spreken over een dochter van hen, met wie hij geen contact meer had, vertelde hij dinsdag in de rechtszaal in Assen. Hij bekende het lastigvallen van zijn ex wel, maar met het langsrijden had hij geen kwade bedoelingen gehad, zei hij. “Ik betaal wegenbelasting, dan mag ik toch rijden waar ik wil? Dat zij dan toevallig voor het raam zit…”Wel beloofde de man dat hij het niet weer zou doen. “Ik wil haar nooit meer zien”, reageerde hij. Dat is ook de bedoeling, vond de rechter, want die legde hem een contactverbod en een verbod om bij haar huis te komen op. Bij zijn voorwaardelijke celstraf heeft hij een proeftijd van drie jaar gekregen.De officier van justitie vond eigenlijk dat de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdiende, ook omdat hij al eerder veroordeeld is voor het lastigvallen van de Assense. Hij eiste die straf niet vanwege de leeftijd van de man en omdat hij ziek is. Wel eiste hij een boete van 2500 euro.“Dat is echt idioot”, reageerde de bejaarde man op de eis. De opluchting bij hem was dan ook groot toen de rechter hem een andere straf oplegde. “Dus de boete is van tafel? Zo ken ik u weer.”