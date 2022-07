Feelgoodactie van boeren bij Fiets4Daagse: 'We willen positief in het nieuws komen'

Een feelgoodactie van boeren in Amen bij de Drentse Fiets4Daagse. Tijdens de tocht kunnen mensen even plaatsnemen in de schaduw voor een ijsje, genieten van muziek en krijgen ze een sticker met het patroon van een boerenzakdoek voor op de fiets.

Een drukte van jewelste langs de weg op deze warme dag. Veel fietsers van de Fiets4Daagse laten hun fiets bestikkeren en gaan daarna even een ijsje eten. Enith Rijzebol is medeorganisator en ze kijkt tevreden toe. "Het is echt superdruk, we zijn al met de laatste bak ijs bezig. Al zes bakken van vijf liter zijn er doorheen", vertelt ze opgewekt.

Positief in het nieuws

Rijzebol vindt het jammer dat de acties van de boeren als negatief worden bestempeld in het nieuws. "Met deze actie willen we de steun weer terugkrijgen bij de boeren", legt ze uit. "Daarom bieden we een ijsje aan, maar ook een folder met informatie over het landschap waar de fietsers doorheen fietsen. En dat landschap is natuurlijk weer medemogelijk gemaakt door de boeren."