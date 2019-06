Lilianne Ploumen stelt Kamervragen over Ewold Horn

PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken over het overlijden van de 59-jarige Ewold Horn uit Termunten. De in Borger getogen vogelaar kwam vorige week om het leven bij een ontsnappingspoging in de Filipijnen. Horn werd zeven jaar vastgehouden door de islamitische terreurbeweging Abu Sayyaf.

Ploumen vraagt Blok onder meer welke stappen het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen zeven jaar heeft gezet om Horn vrij te krijgen. Ook wil ze weten of Blok op de hoogte was van de op handen zijnde bevrijdingsactie van het Filipijnse leger.Mede-gijzelaar Warren Rodwell uit Australië wist in 2013 wel vrij te komen. Er zou destijds 100.000 dollar losgeld zijn betaald voor zijn vrijlating. Rodwell uit flink wat kritiek op het beleid van Nederland in de zaak van Horn.In het Algemeen Dagblad zegt hij: "Het lijkt er sterk op dat vanuit Nederland geen effectieve pogingen meer werden ondernomen om tot een dialoog te komen met deze terreurgroep. Ewold was simpelweg een vergeten verhaal. Als ik in zijn situatie had gezeten dan zou ik blij zijn geweest dat ik geen Nederlander ben maar onderdaan van een meelevend land zoals Australië."Ploumen refereert in haar vragen ook aan het artikel met Rodwell en vraagt Blok om daar over te oordelen.