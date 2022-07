Drentse campings genomineerd voor verkiezing Camping van het Jaar

In januari wordt bekendgemaakt welke campings hebben gewonnen. Een jury van de ANWB heeft zestig campings geselecteerd in drie verschillen categorieën. Elke categorie telt tien Nederlandse campings en tien buitenlandse.

In de categorie De beste kleine camping zijn Camping en Familiehuis De Drenthse Roos uit De Wijk en Camping Vorrelveen in Beilen genomineerd. Kleine campings liggen meestal in de natuur en hebben niet meer dan zestig (ruime) plaatsen. "Faciliteiten en activiteiten zoals een zwembad, supermarkt of animatie zijn vaak beperkt of niet aanwezig. Hier kom je vooral voor je rust."