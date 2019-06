Emmenaar (72) randt nichtje aan: werk- en celstraf geëist

Tegen haar 72-jarige oom eiste het Openbaar Ministerie honderd uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf voor aanranding. De Emmenaar zei dat hij geen enkele seksuele intentie had. Dat ging er bij de officier van justitie niet in.Op de avond van 28 april 2017 bleven de vrouw en haar oom ’s avonds nog laat in de woonkamer zitten. Ze woonde tijdelijk met haar zoontje bij haar oom en tante, omdat haar relatie was uitgegaan. Terwijl haar tante en andere visite naar bed gegaan waren, voerden zij een openhartig gesprek. Daarna bood de man aan zijn nichtje te masseren.Dat wilde ze wel, omdat ze er totaal niks achter zocht. Ze vertrouwde haar oom, vertelde ze later bij de politie. Dat hij na een tijdje haar borsten ging betasten deed hij om haar te laten ontspannen, beweerde de man in de rechtszaal. “Ik heb geen toestemming gevraagd, nee, maar ze heeft ook niet gezegd dat ze het niet wilde.”De vrouw zat al niet goed in haar vel na haar relatiebreuk en was de volgende dag erg overstuur. Haar oom stuurde toen een appje waarin hij excuses maakte. Dat herhaalde hij in de rechtszaal. Met zijn vrouw kreeg hij na de aangifte grote problemen, maar de twee zijn nog wel bij elkaar, vertelde de Emmenaar.Zijn nichtje belandde na de aanranding in een depressie. In de rechtszaal was ze erg emotioneel. Ze eiste ruim 1500 euro schadevergoeding van haar oom. De advocaat van de Emmenaar vroeg vrijspraak, omdat zij vindt dat er geen bewijs is voor een seksueel motief.De uitspraak is op 18 juni.