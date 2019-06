Drenthe Toen #37: Bijzondere vondsten bij de Sint Nicolaaskerk van Dwingeloo

Er zijn de laatste tijd veel nieuwe ontdekkingen gedaan rond de Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo. Bouwhistoricus Jim Klingers en Dwingeloo-kenner Erwin de Leeuw praten over de kerk die veel ouder is dan we dachten.In Old Neis duikt Aaldert Oosterhuis in oude kranten wat verhalen op over het fenomeen waarzeggerij.In ons RONO-archief vonden we een reportage uit 1968 waarin Hitjo D. Schut probeert uit te vinden of er wel genoeg vermaak is voor verveelde toeristen.Sake Hoekstra uit Hoogeveen had volgens de Koninklijke Luchtmacht alles in zich om piloot te worden. De jonge vlieger kon het laagvliegen echter niet laten en dat kwam hem op een straf te staan.We wandelen ook deze week door het Veenkoloniaal museum in Veendam waar we op zoek gaan naar de Drents-Groningse geschiedenis. Verslaggever Lydia Tuijnman is op pad met museumdirecteur Hendrik Hachmer.Ganzen hadden het in het verleden niet makkelijk boven onze provincie. Veel van hen lieten het leven tijdens hun trektocht in en boven Drenthe.Nog meer dieren in een reportage uit het RONO-archief. We gaan met Jans Reinders naar de manege aan de Broeklaan in Assen. Een reportage uit 1968.We sluiten de podcast af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Robbert Oosting draagt voor...Jim Klingers -Erwin de Leeuw -Hendrik Hachmer -Gerrit Boxem -Henk Luning -Sophie TimmerDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Sportcast over de FC Emmen en de Drentse amateursport, of op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Wil je weten hoe het leven in een gevangenis eruitziet? Luister dan Binnen de Muren , een podcast vanuit gevangenis Esserheem in Veenhuizen.