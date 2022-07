Rembrandts Vaandeldrager hangt vanaf 2 augustus in Drents Museum

Vanaf 2 augustus is De Vaandeldrager van Rembrandt tot en met het eind van de maand te zien in het Drents Museum in Assen. Het is het vierde deel van de tournee die het werk maakt langs alle twaalf provincies. Zondag 14 augustus is het museum gratis te bezoeken, zodat iedereen de kans krijgt het schilderij te bekijken.

De tournee en de gratis openstelling gedurende één dag in elke provincie zijn een gebaar naar de belastingbetaler. Voor de aankoop van het portret, waarop Rembrandt zichzelf in 1636 afbeeldde als vaandeldrager, werd ruim een half jaar geleden 175 miljoen euro neergeteld.

Daarvan betaalde de Staat 150 miljoen euro, wat tot politieke discussie leidde. Veel Kamerleden zagen het niet zitten om zoveel geld uit te trekken voor één enkel schilderij, terwijl de cultuursector het in coronatijd bijzonder moeilijk had. Toch ging zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord. Naast de Staat betaalden ook de Vereniging Rembrandt (15 miljoen) en het Rijksmuseum Fonds (10 miljoen) mee aan de aankoop.

De tournee van De Vaandeldrager begon in het Fries Museum in Leeuwarden. Daarna volgden het Centraal Museum in Utrecht en het Stedelijk Museum in Alkmaar. In september verhuist het portret naar de Kunstlinie in Almere.