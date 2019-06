Hollandse glorie: Nederlandse merken in de Dutch TT

Engeland kent een rijke racegeschiedenis met merken als BSA, Norton, Excelsior en Velocette. Italië staat bekend om zijn Gilera's, MV Agusta's, Moto Guzzi's en later Aprillia's en Ducati's. En Nederland? Dat kent ook zeker racegeschiedenis.Tijdens de achtste editie van de TT Assen, in 1932, maakt het Nederlandse merk Eysink zijn entree in de wegracesport met een 500cc-machine. De ervaren Bertus van Hamersveld en Jaap Houtop moeten de Amersfoortse fabriek succes brengen. Maar Van Hamersveld valt uit en Houtop komt door technische problemen niet verder dan een negende plek.Na de oorlog viert Eysink wel successen. Jaap de Wit wint in 1946 de 125cc en twee jaar later is Dick Renooy de snelste in die klasse.Het oer-Hollandse Sparta kennen we van de fietsen. Maar het merk produceert ook motoren. Na de oorlog worden hiermee successen geboekt in de racewereld. In het seizoen 1950 zijn de Italianen oppermachtig in de 125cc. Maar achter de Mondials, Moto Marini's en MV Agusta's is Gijs Lagerweij de snelste niet-Italiaan op zijn Sparta. Tijdens de TT eindigt hij als zesde.Eind jaren zeventig neemt Sparta het wegracen serieus met de oprichting van het NGK-Sparta-team. Henk van Kessel heeft succes met het merk. Hij eindigt tijdens de GP van Tsjecho-Slowakije als derde in de 50cc. In Assen heeft hij geen succes. Van Kessel eindigt slechts als 23e. Een jaar later verdwijnt het team.Het werd denigrerend wel eens een knutselproject genoemd. Maar het Nederlandse Jamathi weet in zijn negenjarig bestaan maar liefst negen Grand Prixs te winnen. Gangmakers achter het project zijn Jan Thiel en Martin Mijwaart. Zij beginnen in 1962 te knutselen aan motoren. Een jonge Paul Lodewijkx gaat erop racen.In 1965 verschijnen de eerste 50cc Jamathi's op het circuit en wordt er nationaal voor het eerst gewonnen. Drie jaar later volgt een enorm succes, als Lodewijkx de TT Assen wint. In de jaren daarna worden met Lodewijks, en later Aalt Toersen, nog acht overwinningen gepakt. Maar nooit wordt het merk wereldkampioen. In 1974 komt er een einde aan het project.