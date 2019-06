Drentse politicus naar Litouwen voor homo-emancipatie: "Er is daar gelukkig wel een verandering gaande"

De organisatie van een mensenrechtenconferentie heeft Nijmeijer uitgenodigd om te praten over de homo-emancipatie in Litouwen. Woensdag vertrekt Nijmeijer. De Drentse politicus spreekt met ministers en Europarlementariërs. Het doel van de conferentie is meer aandacht creëren voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap in de Baltische staat.En dat is ook wel nodig, volgens Henk Nijmeijer. Er zijn nog wetten in Litouwen die homorechten in de weg staan. Zo kunnen homo's en lesbienne's in Litouwen nog niet trouwen. “De kerk is daar nog erg machtig als het gaat om familiewaarden en dat houdt de tolerantie nog wat tegen”, legt Nijmeijer uit.Nijmeijer illustreert de situatie in het land: “De burgemeester van de hoofdstad Vilnius heeft drie jaar geleden nog gevraagd ‘de Pride’ te stoppen omdat die gevaarlijk zou zijn. Maar vorig jaar waren er helemaal geen relletjes of andere zaken die angst inboezemden. Dus er is daar gelukkig wel een verandering gaande.”Waarom kiest de organisatie ervoor om een Nederlands Statenlid voor dit debat uit te nodigen? “Jaarlijks kom ik op diverse congressen in Europa op het gebied van LHBTI-rechten. Daar doe je kennis op”, aldus Nijmeijer. “Vervolgens kom je in het circuit terecht dat je zomaar wordt uitgenodigd voor dit soort congressen. Dat is erg leuk.”Nijmeijer stond aan de wieg van Drenthe als regenboogprovincie. Onderhand zijn alle Drentse gemeenten daarbij aangesloten. “Het is heel leuk dat het initiatief van de regenboogprovincie, tot deze connecties leidt”, zegt Nijmeijer.Nijmeijer doet ook mee aan de Gay Pride in Litouwen. Dan denk je misschien snel aan boten op een gracht, maar in Litouwen blijft Nijmeijer op het droge. Nijmeijer noemt het een ‘mars voor equality’.