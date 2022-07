In een paar uur hing Annen op z'n kop

Een dag later staat Smit weer de koeien te melken op een melkveebedrijf in Zuidlaarderveen. Hij kijkt met een goed gevoel terug op de avond ervoor. "Je merkt dat de emoties er wel zijn, maar je voelt ook een soort saamhorigheid. Dit hebben we nog nooit met zo'n grote groep samen gedaan."

"De reden waarvoor we samen kwamen was jammer. Maar ik denk dat dit voor veel agrariërs een mooie dag was omdat we samen iets hebben laten zien." Overigens verwacht Smit niet dat de actie in Den Haag veel stof zal doen opwaaien. "We willen onze directe buren en gemeenschap laten zien dat de nood aan de man is."