Tweede schutter hoort drie jaar eisen voor schietincident in Hoogeveen

Voor een vuurgevecht met zijn 31-jarige neef bij een flat aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen is tegen de 37-jarige Dennis de W. drie jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De officier van justitie vindt dat de Hoogevener gericht heeft geschoten op zijn neef, die op het balkon van zijn flat stond en is volgens haar poging tot doodslag bewezen.

Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen de 31-jarige neef, Hannes W, voor poging tot doodslag vijf jaar cel. Het schietincident was vorig jaar in augustus om drie uur in de nacht. Daarbij vielen geen gewonden.

Aan het incident ging een jarenlange familieruzie vooraf. Volgens De W. zou de moeder van zijn neef berichten op Facebook hebben gezet, waarin hij werd vermeld. Hij wilde dat die berichten werden verwijderd. Die avond laaide de ruzie op door middel van vele (spraak)berichten die over en weer gingen. De 31-jarige W. eiste dat zijn oudere neef bij de flat kwam. Daar gaf hij gehoor aan; die nacht draaide hij met zijn kleine vrachtauto de parkeerplaats op.

Neven wijzen elkaar aan

Volgens De W. werd er direct op hem geschoten. De ruit van zijn auto vloog eruit. Buurtbewoners schrokken op door het geschreeuw in de nacht en de tientallen schoten die daarop volgden. Beide mannen zeggen dat zij niet hebben geschoten en wijzen de ander als schutter aan.

Van het incident zijn filmpjes en geluidsopnamen gemaakt. Hierop is volgens het OM te horen dat vanaf twee locaties werd geschoten. Getuigen hoorden schoten vanaf het balkon en vanaf de parkeerplaats.

Over en weer gericht geschoten

De meldkamer werd door meerdere mensen gebeld over het incident. Volgens het OM is over en weer gericht geschoten. In het dak van de auto van De W. zaten kogelinslagen, waaruit blijkt dat van bovenaf is geschoten. In de gevel zaten gaten met schotresten, afkomstig van schoten van onderaf.

De W. vluchtte weg en meldde zich drie kwartier later op het politiebureau. Mogelijk heeft hij die tijd benut om zijn wapen weg te werken, zei de officier van justitie.

Wapenleverancier

Ook bij W. is niet het wapen gevonden waarmee zou zijn geschoten. Dat verklaart de officier van justitie door de levering van het wapen door de 23-jarige Lambert B. uit Hoogeveen. Er zijn volgens de aanklaagster voldoende aanwijzingen dat B. het wapen leverde en mogelijk heeft B. dat nadien weer meegenomen.