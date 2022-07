Niemand slaapt vanavond meer buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vanavond niemand meer buiten, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. "Alle mensen hebben via het COA en gemeenten een opvangplek", aldus de zegsman.

Eerder vandaag had het COA laten weten zich zorgen te maken over de situatie bij het aanmeldcentrum omdat er regen is voorspeld. In Ter Apel sliepen gisteravond opnieuw asielzoekers buiten, in totaal 250. Omdat er op het terrein slechts luifeltenten staan, zouden buitenslapers vannacht niet goed beschermd zijn tegen regen.