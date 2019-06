Anco Jansen: Het geld weegt niet op tegen persoonlijk geluk

Captain Anco Jansen langer bij FC Emmen

Maar er waren meer doorslaggevende redenen voor Jansen om in Emmen te blijven. "Ik werk met een erg goede trainer en zijn manier van werken bevalt me ook nog eens enorm." Daarnaast voelde hij ook een soort van morele verplichting richting zijn familie, die dolgraag wil dat Jansen met zijn vrouw en dochter in de buurt blijft wonen. "Ik denk dat opa en oma me vermoorden als ik die kleine meeneem naar het buitenland haha...""Het klopt dat je als voetballer maar een paar jaar hebt om het te verdienen, maar het geld weegt niet op tegen mijn persoonlijke geluk", aldus Jansen.Bovendien voelt Jansen zich in Emmen gewaardeerd, al duurde dat wel even. In Emmen keek men in eerste instantie wat sceptisch aan tegen de komst van de Zwollenaar. Weer een ex-Veendammer in de selectie en ook nog eens, volgens de verhalen dan, een lastige klant. Maar Jansen veroverde de supporters en veranderde met zijn passie, creativiteit en goals tegen Sparta (in de play-offs) en ADO Den Haag (een granaat) de grootste criticasters in fans.Voorzitter Ronald Lubbers is blij dat hij Jansen binnen de poort heeft kunnen houden, al heeft hij nooit echt getwijfeld. "Toch weet je dat hij voor een gelimiteerde transfersom naar Turkije zou kunnen, dus dan ben je wel blij dat de handtekening gezet is. Hij is zo belangrijk voor dit team, binnen en buiten het veld. Hij is een soort uithangbord geworden van FC Emmen in de eredivisie. De waardering die hij krijgt van de supporters is ook terug te zien in deze contractverlenging."Lubbers hoopt dat de nieuwe deal met Jansen andere spelers, die eventueel nog twijfelen, over de drempel tilt. "Het zijn in ieder geval drukke weken. Er staan heel wat pannetjes op het fornuis en die hopen we er binnenkort allemaal af te kunnen halen. Op dit moment liggen er acht spelers vast voor het komend seizoen en we willen naar een totaal van zo'n 26, inclusief vier keepers."