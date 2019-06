OM eist drie jaar cel voor nepverkoper sportwagens uit Dalen

De Dalenaar werd in augustus opgepakt. Als autohandelaar bood hij dure en exclusieve wagens aan, vroeg aanbetalingen en leverde vervolgens niets. Dit deed de man eveneens met iPhones en iPads, die hij als faillissementspartij aanbood. Het OM verwijt de man onder meer oplichting en valsheid in geschrifte.De man vindt zelf dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij is hooguit 'een beetje dom geweest'. Hij handelde in dure wagens en kreeg hiervoor een commissie. Ook kreeg de man aanbetalingen voor exclusieve Porsches die in Duitsland nog van de fabrieksband af moesten rollen.De auto’s rolden de fabriek niet uit en de investeringen waren al opgemaakt aan dure horloges, kleding, reisjes en dure auto’s. Volgens de officier van justitie ging de man planmatig te werk: "Je ziet een patroon in zijn handelen. Hij toonde valse documenten, foto’s van mooie wagens en had mooie praatjes. Zo wekte hij vertrouwen en kreeg hij iedereen mee. Met dit geld werd niet gedaan wat was voorgespiegeld."Over de man zonder strafblad is nagenoeg niets bekend. Hij wilde niet praten met deskundigen. Zijn advocaat Niek Heidanus zei over de man: "Hij is een goede autoverkoper die geen kwade intenties had." De Dalenaar is in de media al veroordeeld, aldus de raadsman. Dit moet volgens hem in de straf worden meegewogen.De veertien gedupeerden willen hun geld terug. De officier eiste daarom voor hen een schadevergoeding van ruim vier ton. De Dalenaar heeft volgens het OM veel meer verdiend met oplichting en kondigde aan dit in een andere procedure op de man te willen verhalen. Hoe hoog dat bedrag wordt is niet bekend gemaakt.De uitspraak is op 4 juli.