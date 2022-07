Wat vind jij: Het opvangen van vluchtelingen op een schip op zee is absurd

VluchtelingenWerk noemt het een "absurd idee" om vluchtelingen in een cruiseschip op zee op te vangen. Hiermee reageert de organisatie op plannen die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gisteren bekendmaakte. Hij meldde dat onderzocht wordt of cruiseschepen, met aan boord asielzoekers, op zee kunnen blijven in plaats van dat ze aanleggen.

Een van de in totaal drie schepen zou in Velsen moeten komen, maar het is onduidelijk waar de andere twee naartoe gaan. Vlissingen besloot eerder deze maand om toch geen toestemming te geven voor de komst van een cruiseschip voor asielzoekers. Het college was eerst voor, maar onder inwoners was weerstand en ook de gemeenteraad zag het plan niet zitten.

Moeilijke oplossingen

"Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kunt doen. Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee", zegt VluchtelingenWerk in een reactie.

Van der Burg is naarstig op zoek naar manieren om de asielcrisis het hoofd te bieden. Bijna elke nacht moeten asielzoekers buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, al was afgelopen nacht een uitzondering . Behalve dat onderzocht wordt of cruiseschepen op zee kunnen blijven, heeft het kabinet ook onder meer besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebouwen mag gaan aankopen om mensen in te huisvesten.

Plannen

Van der Burg erkent volgens De Telegraaf dat er allerlei haken en ogen zitten aan het opvangen van mensen op zee. "Zo moeten er dan loodsboten van en naar de kust komen, anders zitten ze er gevangen en dat mag niet."