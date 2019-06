Museum Collectie Brands ziet aantal bezoekers flink stijgen

Voorzitter Hank Peters van het museum is zeer tevreden over de stijging. “We zijn er uiteraard heel blij mee. We hebben ook veel gedaan, we zijn bezig met het verder professionaliseren en we hebben veel meer aan communicatie en marketing gedaan.”Museum Collectie Brands komt voort uit de verzamelwoede van Jans Brands. Hij verzamelde de meest uiteenlopen zaken, die hij in zijn boerderij onderbracht. Brands deed later afstand van de boerderij en de collectie en de boerderij werden onderdeel van de nieuwbouw, die in 2011 werd geopend.In totaal trok het museum in Nieuw-Dordrecht in 2018 3819 bezoekers. De meeste belangstellenden kwamen uit de eigen provincie Drenthe. Opvallend is het grote aandeel bezoekers uit Zuid-Holland, iets waar het museum niet direct een verklaring voor heeft.De hogere bezoekersaantallen zijn ook wel nodig, erkent Peters. “Het jaar 2017 was voor ons een dieptepunt. Toen hadden we maar 2718 bezoekers en kwam de vraag aan de orde of het nog wel zin had om door te gaan. Maar nu is er weer volop optimisme.”Ook 2019 is tot nu toe een goed jaar. Volgens Peters zijn er tot en met mei al weer 16% meer bezoekers dan op hetzelfde moment vorig jaar. De voorzitter van het stichtingsbestuur denkt dat de groei ook in 2020 gaat doorzetten, ook vanwege de plannen rond 75 jaar bevrijding.