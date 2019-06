Eerste repetitie theaterspektakel Mammoet van start

In een studio in Almere zijn de repetities voor het theaterspektakel 'Mammoet' gestart. Over anderhalve maand gaat het stuk over de mammoetjacht in première bij het Buinerveld.

De repetities vinden plaats in een studio waar Paul de Leeuw ooit programma's opnam. "Dit is de plek waar de meeste acteurs in de buurt wonen", zegt Asser regisseur Tom de Ket. "En het is een ruimte waar we al een beetje het gevoel kunnen krijgen van die grote locatie."Op dit moment wordt het podium van het stuk opgebouwd op een akker naast het Buinerveld. Het is zeventig meter breed en twee meter hoog. Acteurs komen via luiken op het podium. Ook verdwijnen ze er weer onder om van kostuum te wisselen.Als decor zal onder meer een gigantische mammoet te zien zijn. "Voor de duidelijkheid hebben we hem maar twee keer zo groot gemaakt. Ik denk wel een metertje of vier", zegt De Ket."Het is goed om te zien dat alles nu bij elkaar komt", zegt actrice Myrthe Burger. Ze speelt meerdere oermensen in het stuk. Burger moet zich 'Bulgaarse polyfone zangkunst' eigen maken voor haar rol. "Ik moet er nog flink aan schaven." De Balkanklanken moeten een 'oergeluid' weergeven.Naast de groep professionele acteurs is er ook een groep van veertig acteurs uit Drenthe en Groningen. Zij vervullen bijrollen en repeteren in de weekenden in Emmen. Over drie weken gaan de acteurs repeteren op het Buinerveld.De Ket en een deel van de cast waren eerder verantwoordelijk voor 'Het Pauperparadijs', het locatietheater in Veenhuizen.