Intergas uit Coevorden in Amerikaanse handen

Daarnaast zullen de activiteiten van Intergas in Europa worden voortgezet onder dezelfde naam. Over het bedrag waarvoor Intergas wordt overgenomen is geen melding gemaakt.Het in 1939 opgerichte Intergas is niet alleen in Nederland gevestigd. Het bedrijf bezit dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.Rheem is in de Verenigde Staten marktleider op het gebied van waterverwarming. De onderneming verkoopt zijn producten in meer dan vijftig landen wereldwijd.