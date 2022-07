De bestuurder van een bromscooter zag afgelopen nacht in Annen een geparkeerde auto over het hoofd. De 25-jarige man uit Groningen botste op de Veldweg tegen de auto.

De politie werd ingeschakeld en liet de man blazen. Daaruit bleek dat hij ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken dan is toegestaan in het verkeer.