Heuveletappe Nijmeegse Vierdaagse: 'Net bergetappe in de Tour de France'

De tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen leidt de wandelaars vandaag naar wat door velen als een hoogtepunt van het evenement wordt beschouwd: de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal. Door velen ook gezien als zwaarste etappe, maar Tamara Hiddes uit Emmen vindt het 'stiekem wel fijn'.

Lopers op alle afstanden trekken over de lange weg met een aantal flinke hoogteverschillen, kort voordat zij weer in Nijmegen terugkeren. "Het zijn geen zeven heuvelen, want we gaan er eerder af", zegt Hiddes, die vanochtend om 04.45 uur van start ging. "Maar het is heuvelachtig, en dat is wel lekker, want je gaat anders lopen. Je gebruikt andere spieren dus het is stiekem wel een beetje fijn."

Zware kilometers

En dat is na de zware etappe van gisteren welkom. "De laatste vijf kilometer was ontzettend zwaar. Er was geen schaduw en er waren weinig waterpunten. En het waterpunt dat er was, was ontzettend druk." Om haar heen zag Hiddes mensen onwel worden door de hitte en de inspanning. "Zelf heb ik geen klachten gehad, maar ik heb wel twee keer gerust in de laatste vijf kilometer. Iets wat ik nooit doe. Maar ik luister naar mijn lichaam, dan maar ietsje later binnen."

Vandaag zijn de omstandigheden beter. Met poncho en regencape op zak, is Hiddes gaan wandelen. "Het is bewolkt en onder de 20 graden, heerlijk."

Tour de France