Minder Drenten in de WW, vooral meer werk voor beveiligers

Het UWV laat weten dat het aantal WW'ers vrijwel in alle sectoren daalde. De grootste afname is onder meer te zien bij de techniek en transport. Dat het verschil met een jaar geleden zo groot is, heeft vooral te maken met de coronajaren. Bij verschillende beroepsgroepen kwamen veel mensen thuis te zitten.

Onder meer in de beveiligingssector is dit goed terug te zien. In het eerste coronajaar zagen beveiligers hun werkzaamheden al veranderen. In plaats een oogje in het zeil houden bij grote evenementen, werden ze in dat jaar ingezet bij supermarkten, winkelcentra en ziekenhuizen, onder meer vanwege de coronaregels die werden ingevoerd. RTV Drenthe maakte daar onderstaande reportage over.