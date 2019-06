Chaos en schade door storm: 'Het is een ravage!'

Vooral in de omgeving van Roden is de schade aanzienlijk. Ook in de buurt van Norg en Peest zijn bomen omgewaaid. "Het is een ravage, het lijkt wel of er een wervelstorm is overgetrokken!", zegt een ontzette voorbijganger. Ook Hoogeveen moest het ontgelden.De provinciale weg N372 werd afgesloten vanwege een gaslek. Iets na middernacht kwamen er vanuit Roden meldingen van stormschade. De N372 loopt van de A7 bij Groningen via Peizermade en Roden naar Leek.In verband met gaslekkages en onveilige situaties zijn de J.P. Santeeweg in Nietap, de Turfweg in Leutingewolde, de Hullenweg, de Leeksterweg en het Padkamp in Roden ook afgesloten, meldt de gemeente Noordenveld.Over Drenthe trokken gisteravond flinke onweersbuien, die gepaard gingen met zware windstoten. Daardoor knakten op diverse plekken bomen door en werden takken losgerukt. Het KNMI gaf voor Drenthe code oranje af.De gemeente Noordenveld zegt dat de brandweerkorpsen uit Peize, Norg, Roden en Leek samen met hoveniersbedrijven, loonbedrijven en de gemeente sinds middernacht bezig zijn de hoofdwegen vrij te maken.Door loshangende takken kunnen er nog steeds gevaarlijke situaties op wegen zijn. De gemeente vraagt gevaarlijke situaties te melden en alert te blijven.Ook in andere Drentse gemeenten zijn bomen omgewaaid en liggen takken op de weg. Bij Nijeveen belandden bomen op de weg tijdens de storm.Ook de bomen aan de weg tussen Anloo en Gasteren waren het haasje: