Het duurzaamste stukje asfalt ligt vanaf vandaag in Assen

Een huis of auto verduurzamen komt steeds vaker voor, en daar komt nu ook duurzaam asfalt bij. In Assen werd dit vandaag voor het eerst gestort. Ruim honderd meter wegdek langs de Graswijk heeft een duurzame asfaltlaag gekregen.

Het duurzame aan dit nieuwe asfalt is het ontbreken van bitumen. Dit is het bindmiddel wat normaal gesproken in asfalt zit. Dat wordt gemaakt uit aardolie. Het wegdek wat nu in Assen ligt, bestaat uit een honderd procent biologisch bindmiddel van plantaardige bestanddelen, zoals olifantengras, plantaardige olie en hars. Dat heet lignine.

'Kwaliteit is minimaal hetzelfde'

Weggebruikers hoeven niet bang te zijn voor gaten in de weg, nu asfalt van andere bestanddelen is gemaakt, zegt Jeroen Buijs van aannemersbedrijf NTP. "Dit asfalt is op dezelfde manier geproduceerd als het asfalt dat we kennen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de kwaliteit minimaal hetzelfde is als het wegdek dat nu op de weg ligt."

Buijs stelt dat het bij de Graswijk gaat om een proefvak. "Om te kijken hoe zich dit verhoudt met normaal asfalt."

Het Asfalt Kennis Centrum gaat het proefvlak vier jaar lang analyseren om te kijken wat er mee gebeurt, maar volgens Buijs weten ze het antwoord al. "Dit heeft zeker potentie om de toekomst te worden, dat zeker." Als het asfalt na vier jaar nog steeds in goede staat is, blijft het liggen.

Harry Muskee Rotonde

Eerder legde NTP al de Harry Muskee rotonde, bij de Rolderstraat en het Abel Tasmanplein aan in Assen met asfalt waarvan vijftig procent van de bitumen vervangen is door een plantaardig bindmiddel. "De ervaringen met dit asfalt zijn tot nu toe positief", vertelt wethouder Martin Rasker (VVD). "Er is weinig slijtage, terwijl het een druk verkeerspunt is."

Niet alleen de gemeente is geïnteresseerd in dit soort wegdek. Ook het Rijk kijkt naar mogelijkheden, elders in het land. Op de website van Rijkswaterstaat staat namelijk dat ze de grondstof in asfalt wil vervangen door lignine.

Buijs geeft ook aan dat Rijkswaterstaat geïnteresseerd is in het asfalt dat hier ligt. "Als het goed is, komt na de zomervakantie de staatssecretaris kijken naar dit stukje asfalt."