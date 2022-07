Kinderen in Schoonebeek laten leeftijdsgenoten uit Oekraïne meegenieten van traditionele spelweek

Niet alleen de kinderen uit het oliedorp timmeren mee tijdens de spelweek. Ook vierentwintig leeftijdsgenoten uit Oekraïne die tijdelijk in Emmen wonen doen mee. "We hebben een fancy fair gehouden op school en daarmee drieduizend euro opgehaald", vertelt Sharon. Dat geld hebben de kinderen aan twee stichtingen gegeven.

"En daarmee bekostigen ze dus onder andere de deelname aan de spelweek in Schoonebeek", legt Anton Oortman namens de organisatie uit. Oortman straalt van oor tot oor bij het zien van alle rondrennende kinderen in het dorp. "Ja, ze vermaken zich enorm. Ze zijn lekker bezig met wat spelletjes, af en toe wat sport en soms een beetje educatie. En dus lekker hutten bouwen."

Voor de Schoonebekers is de spelweek een traditie die ruim dertig jaar geleden in het leven is geroepen. "Dat is toen vanuit maatschappelijk werk van toen nog de gemeente Schoonebeek bedacht", herinnert Oortman zich. "En dat hebben wij van jeugdsoos Goeroe later overgenomen."