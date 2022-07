Omgekeerde vlaggen in Hoogeveen blijven hangen, op één plek na

De omgekeerde vlaggen in de gemeente Hoogeveen blijven voorlopig hangen. Dat is de conclusie na een gesprek woensdag tussen burgemeester Karel Loohuis, wethouder Roelof Bisschop en vertegenwoordigers van de boeren die de vlaggen hebben opgehangen.

Volgens de partijen is het gesprek goed verlopen. Er is wel besloten dat vlaggen op één bepaalde plek worden weggehaald, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Om welke plek het gaat, wil de gemeente niet zeggen. "Om te voorkomen dat daar opnieuw vlaggen worden opgehangen."

De omgekeerde vlag is één van de symbolen van de boerenacties. Boze boeren willen daarmee hun onvrede uiten over het stikstofbeleid van het kabinet.

Hoogeveen had vorige week de demonstranten gevraagd om de vlaggen weg te halen, omdat ze voor verkeersonveilige situaties zouden zorgen. Ook hangen ze aan gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen en verkeerslichten en dat mag volgens Hoogeveen niet. Een woordvoerder laat nu weten dat er wordt gecontroleerd of de vlaggen voor onveilige situaties zorgen.

Aangezien de vlaggen vorige week vrijdag niet werden weggehaald, kwam de gemeente zelf in actie. Daarbij kwam het tot een opstootje bij het Raadhuisplein, waarbij enkele medewerkers van de gemeente zouden zijn uitgescholden. Volgens een van de omstanders verliep het anders. Hij wilde foto's maken en zou daarbij zijn gehinderd door de medewerkers die de vlaggen aan het weghalen waren.

Het opruimen van de vlaggen werd na dit opstootje gestaakt. Vervolgens werd duidelijk dat ambtenaren van de gemeente worden bedreigd. De gemeente liet dinsdag weten de bedreigingen zeer serieus te nemen. "In alle gevallen nemen we contact op met de politie", zei een woordvoerder. Over de aard van de bedreigingen en om hoeveel mensen het gaat, wil de gemeente niets zeggen.