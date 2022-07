Hoogeveners nemen heft in eigen hand en willen school beginnen voor Oekraïners

Geen geld

Particulieren mogen een school beginnen, maar dat kost veel werk. De initiatiefnemers moeten een schoolplan maken en dat laten keuren. Daarnaast speelt het financiële aspect een grote rol en geld hebben ze op dit moment nog niet. Ze willen daarom gebruikmaken van subsidies, maar daar zijn weer regels voor. "Het belangrijkste is dat je onder een schoolbestuur valt en dat doen we momenteel nog niet."

Daarom hopen ze samen te kunnen werken met de bestaande scholengemeenschappen in Hoogeveen. "Dat is wel de kortste klap op dit moment. Maar die moeten natuurlijk wel bereid zijn om dan met ons samen te werken. Daar werken we op dit moment hard aan. Ondertussen verzamelen we ook spullen die we kunnen gebruiken voor de school, zoals borden en lesmateriaal."

De gemeente liet in een brief weten deze zomer de gesprekken met PricoH en Bijeen weer op te starten. "Inmiddels hebben wij ook contact gehad met de gemeente. Na de zomer volgt een gesprek met alle betrokken partijen en dan moeten we afwachten wat daaruit komt. We zijn enthousiast, inmiddels hebben we al veertien aanmeldingen", aldus Bolks.

Geschikte plek

Wat nog rest is een geschikte plek, maar die denken ze al te hebben gevonden. "De voormalige vaccinatielocatie langs de Vos van Steenwijklaan", voegt mede-initiatiefnemer Janny Kleine toe. Die locatie is net geopend voor de opvang van Oekraïners. Er kunnen zo'n 250 mensen terecht in het pand. De school die de gemeente, PricoH en Bijeen wilden openen zou ook in het pand komen.

"Het is een geschikte locatie, want de mensen zitten er toch al", legt Kleine uit. "Er komen hier ook veel jonge gezinnen en de ruimtes zijn goed. Dus als de mogelijkheid er is dat we gebruik kunnen maken van het gebouw, dan doen we dat graag."

Aarden