Honderd kratten bier gekocht voor de TT-camping: 'Het is een slijtageslag'

TTDrenthe.nl is dé website voor alles watmet TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Ze moeten nog eventjes geduld hebben, maar voor veel mensen is de voorpret allang begonnen. Zo ook voor drie vriendengroepen uit Bovensmilde. Ze staan straks traditiegetrouw weer op TT-camping De Vledder.Sommigen hebben het bier al gekocht. "Er is al heel veel bier ingeslagen", vertelt Martijn Olijve. "Honderd kratten." Olijve staat met dertien mensen op de camping. Voor velen van hen is het de zesde of zevende keer dat ze er staan. Een mooie traditie, vindt Olijve. "Wat zo mooi is aan de TT-camping is de saamhorigheid, de gezelligheid en het drinken."Geen gedonder, gewoon leuk met elkaar. "Naast ons staat ook een groep van tien tot vijftien man. Daar doen we veel mee samen, zoals het delen van de aggregaat. En we staan altijd wat door elkaar een biertje te drinken."Olijve staat met z'n groep in het midden van de camping. Een andere Bovensmildeger en een goede bekende van hem, Martijn Bouma, heeft naar eigen zeggen een veel mooiere plek op De Vledder. "Wij hebben de VIP-plekken, want wij staan weer vooraan op de camping", lacht hij.Bouma gaat ook al jaren naar De Vledder. Dit jaar bestaat de groep uit zo'n dertien mensen. Mocht je eind deze maand naar die camping gaan, dan kun je de groep bijna niet missen. De grote, zwarte caravan valt namelijk wel op.Helemaal klaar voor de TT zijn ze nog niet. "We gaan zaterdag bier halen, en 's avonds de caravan verder gereedmaken", vertelt hij. "Onze traditie is dat we elk jaar een andere tekst op de caravan verven. Het eerste jaar was dat." Daar is geen woord aan gelogen. Wat er dit jaar op de caravan komt te staan, wil Bouma nog niet zeggen.Bert Bos kijkt ook uit naar de TT. Hoe vaak hij al op de camping heeft gestaan? Bos is de tel bijna kwijt. "Dit wordt het elfde of twaalfde jaar, denk ik." De Bovensmildeger heeft met z'n vriendengroep inmiddels al honderd kratten bier gekocht. Ook de muziekinstallatie is geregeld."We zijn dit jaar met negen man", vertelt hij. "Zes man slapen er van donderdag tot en met zondag. Twee anderen slapen er alleen zaterdag en zondag, omdat ze met de kinderen zitten." Bos heeft er zin in, ook al wordt het een 'zware' week. "Ja, het is altijd wel een slijtageslag."