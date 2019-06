Wat is het leukste plekje van Drenthe?

Tot 15 juni kan je stemmen op jouw favoriet uit de top 3.Deze plek is ingezonden door Hans Slender. "Het is een leuk pad door het bos", zegt Slender. "Voor ons, een gezin met drie kleine kinderen, maakt het 't wandelen leuk. Voor de kinderen zijn er veel leuke dingen om te doen. Er is bijvoorbeeld een vlot, een grote totempaal om op te klimmen en een slinger boven het water."Het Roekpad is een belevingspad. Voor alle zintuigen is het bijzonder. De route heeft een lengte van circa 1 kilometer. Loek de Roek wijst de weg. Speciaal: voor visueel gehandicapten zijn er borden met tekst in braille geplaatst.De favoriet van Ilona Snoep: "Dit is het mooiste plekje van Drenthe, het is er zo divers! Bos, strand, water, je kan er voor verschillende dingen terecht. Ook voor de rust: soms is er helemaal niemand. Met ons gezin ga ik er graag naartoe voor de ontspanning."Er worden diverse evenementen gehouden op het terrein in de buurt van Assen. Snoep ziet dat er ook veel gesport wordt. "Zelf doe ik aan beachvolleybal, maar ook andere sportverenigingen maken gebruik van de 125 hectare aan recreatiegebied."Linda Thalen heeft deze plek ingezonden. Thalen: "We zijn als gezin hier vaak te vinden. Het is een groot, speels park waar jaarlijks veel leuke, toegankelijke evenementen worden gehouden. Zoals een openluchtbioscoop, spooktochten, picknicken in het park en IVN organiseert vele educatieve activiteiten voor jong en oud. Het park biedt veel mogelijkheden om van alles te beleven in ieder jaargetijde."Discgolf, kinderboerderij, skatebaan, wandelen: er is van alles te doen. "Het is gewoon een fijne plek.. of het nou snel zoeven van de hoge glijbaan is of juist keihard sleeën van de 'hoge bulte' met koek & zopie, er valt altijd wat te beleven", aldus Thalen.