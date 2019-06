Stelling: EHBO-onderwijs moet een vast onderdeel worden van het lesaanbod op middelbare scholen

Niet op alle scholen in Drenthe krijgen scholieren al les in EHBO. Dat zou volgens het Rode Kruis dus wel moeten in de toekomst.Tijdens een EHBO-les leren de leerlingen hoe zij moeten handelen wanneer zij in een noodsituatie terecht komen, zoals bij een hartstilstand of een grote bloeding. Veel mensen willen in een noodsituatie wel helpen, maar weten niet hoe, stelt de organisatie. De cursus bestaat uit een deel theorie en praktijk.Vind jij dat middelbare scholieren standaard EHBO-les kunnen krijgen? Of is dat niet nodig?