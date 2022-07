Bestuurder raakt bekneld in auto bij ongeluk bij De Krim

Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N377, de Hoofdweg tussen Coevorden en De Krim.

De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak naast de weg terecht, de auto raakte een boom en sloeg vervolgens over de kop, meldt RTV Oost

Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld om het slachtoffer te helpen. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is uiteindelijk door de brandweer uit de zwaar beschadigde auto. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.