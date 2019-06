Monumentale boom sneuvelt op kerkhof Maatschappij van Weldadigheid

De boom staat op de begraafplaats van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoord. Op deze begraafplaats liggen kolonisten en ambtenaren van de maatschappij. Het kerkhof is gesticht omstreeks 1820. Meerdere graven staan scheef doordat een deel van de boom naar beneden kwam.De apostelboom die op het kerkhof staat is bijna 200 jaar oud. Door het planten van twaalf bomen in hetzelfde plantgat, en deze vervolgens stevig aan elkaar vast te binden met touw, vergroeiden de boompjes met elkaar. Zo ontstond één dikke boom, die een apostelboom wordt genoemd.Het was de laatste apostelboom op de begraafplaats. Er was er nog één maar die bezweek al eerder, in 2016.Hoe groot de schade financieel gezien is, is nog lastig te zeggen. Wel staat vast dat er, aangezien het hier gaat om een rijksmonument, voorzichtig moet worden gewerkt bij het opruimen van de ontstane ravage op het kerkhof.Er wordt gekeken door de Monumentenwacht of er nog iets te redden valt aan de boom. In het verleden is de boom al eens vastgemaakt aan een boom ernaast, om te voorkomen dat hij zou sneuvelen.