Boosheid over stikstofberekeningen kabinet: 'Bij het idiote af'

Het stikstofbeleid van het kabinet moet echt een andere kant op, want anders kunnen mensen zich opmaken voor nog meer onrustige maanden. Dat zegt regiobestuurder Arend Steenbergen van LTO Noord over de stikstofberekeningen van het ministerie van Financiën. Daaruit blijkt dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen. Nog eens 17.600 boeren moeten hun veestapel fors inkrimpen.

Hij vreest dat het kabinet zich niet realiseert wat de impact kan zijn op het platteland en delen van de financiële sector, die gebaat zijn bij een goed renderende landbouwsector. "Bovendien wordt de cultuur op het platteland hierdoor om zeep geholpen. Het is bij het idiote af dat er op deze manier beleid wordt gevoerd", aldus Steenbergen, zelf melkveehouder in Pesse.

Door dit soort berichten denkt Steenbergen dat de laatste demonstratie nog niet is geweest. "Dat gebeurt nu vooral door individuele groepjes, en dat blijft nog even denk ik. Als dit soort stukken de media in blijven komen en er niet met ons wordt gesproken, dan blijft het nog lang onrustig."