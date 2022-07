Opvang voor maximaal 140 asielzoekers op terrein PI Veenhuizen

Op het terrein van gevangenis Bankenbosch in Veenhuizen kunnen twee maanden lang tot 140 asielzoekers opgevangen worden. Dat heeft de gemeente Noordenveld bekendgemaakt.

De asielzoekers kunnen vanaf augustus terecht in Veenhuizen. Daarmee wordt het overvolle opvangcentrum in Ter Apel tijdelijk ontlast. De opvang duurt tot oktober. De veiligheidsregio's hebben aangegeven tot deze maand mee te werken aan crisisnoodopvang. Bovendien worden alle gevangenissen in Veenhuizen vanaf oktober gerenoveerd, waardoor mensen sowieso moeten vertrekken.