Roden zwaar getroffen door storm: 'Het is een ramp'

Aan de Leeksterweg in Roden kunnen bewoners vanmorgen hun ogen niet geloven. Ook onwetende fietsers stappen af om foto's te maken. "Moet je dat zien!", wijst een tiener. Hele schoolklassen maken een uitstapje naar de straat. "We zouden geld moeten vragen", grapt bewoonster Maggie Orellana.Ze staat met andere bewoners nog wat beduusd na te praten over de nacht. Waar twee straten verderop niets aan de hand is, ziet de Leeksterweg groen van de gevallen bladeren. Gevallen takken maken dat auto's zigzaggend verder rijden. Er viel een handjevol grote bomen om en de lantaarnpaal even verderop is zo krom gewaaid dat de lamp het gras kust."Het is een ramp", zegt de bewoonster. De schoolkinderen lopen weer verder en Orellana kijkt nog eens naar de monumentale boom voor haar huurhuis. Daar zat ze elke zomer onder. De boom ligt nu op de auto van haar vriendin. "Geen schrammetje schade aan mijn auto, maar de auto van mijn vriendin is total loss." De boom landde precies bovenop het lichtblauwe bestelbusje. "Hoe is het mogelijk, he?"Orellana hoorde vannacht wel een knal. Ze dacht dat het onweer was, tot ze om vijf uur 's ochtends toch maar besloot te kijken. "Alle bomen woeien een kant op. Het was net een film. En dan die omgevallen boom. Ik kan het nog steeds niet bevatten."Even verderop in de straat sliep Freerk Jan Dijk door al het geweld heen. Hij wordt wakker van hard geklop op de deur. De buurman staat er om hem het nieuws te vertellen. Dijk: "Toen pas zag ik dat een boom op ons huis is gevallen."Gelukkig heeft Dijk niet veel schade. "We moeten hooguit wat dakpannen vervangen." Even verderop in Nietap is het veel erger, zeggen de werknemers die de schade inspecteren. "Daar komen de gasleidingen uit de grond naar boven."Een van hen is Ronnie van der Vinne, bedrijfsleider bij een specialistisch boomverzorgbedrijf. Hij is vanaf één uur vannacht in de weer en zag misschien honderd omgevallen bomen. Veel slaap zal hij voorlopig niet krijgen, want het werk is nog lang niet klaar."We zagen wel eerder stormschade natuurlijk", vertelt Van der Vinne. "Maar dat ook zoveel oude, monumentale bomen omvallen? Dat zag ik niet eerder."Liever was hij hier niet geweest vandaag, in de gemeente Noordenveld. Bomen deden er soms 160 jaar over om zo te groeien en om het straatbeeld te geven zoals aan de provinciale weg tussen Roden en Leek. "En dan knappen ze zomaar doormidden", zegt de bedrijfsleider."Het is eervol werk om de straten weer veilig en goed bereikbaar te maken. Maar om al die schade aan de bomen te zien, dat doet me echt pijn."In verband met gaslekkages en onveilige situaties zijn de J.P. Santeeweg in Nietap, Turfweg in Leutingewolde, Hullenweg, Leeksterweg en Padkamp in Roden afgesloten. Bij een aantal wegen zijn nog steeds gevaarlijk situaties in verband met loshangende takken, blijf hiervoor alert.