Nieuwe was- en strijkservice geopend voor zorgbehoevende ouderen in Westerveld

In Nijensleek werd vanmiddag een nieuwe was- en strijkservice (WaST) geopend. Alle inwoners van Westerveld kunnen hiervan gebruikmaken, voor mensen met een zorgindicatie is het de komende maanden zelfs gratis. De laatste groep bestaat uit mensen bij wie is vastgesteld dat ze een bepaalde hoeveelheid zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen.

De opening werd gedaan door wethouder Jacob Boonstra. De gemeente is erg blij, want WaST is nuttig voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt én mensen met een zorgindicatie

WaST haalt het wasgoed aan huis op en brengt het binnen drie dagen gewassen en gestreken terug. Het wassen, strijken en bezorgen gebeurt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen op deze manier weer meedoen aan de samenleving. De waskamer staat in Nijensleek op de locatie van Stichting Veuruut, die ervaring heeft in het begeleiden van mensen.

Iedere inwoner van Westerveld kan gebruikmaken van de service. Het kost 19,50 euro per waszak. In een waszak past ongeveer het wasgoed van een week van een één- of tweepersoonshuishouden. De verwachting is dat veel mensen met een zorgvraag, zoals thuiswonende ouderen, gebruik gaan maken van de service omdat de gemeente voor hen een goedkoper tarief aanbiedt. Tot 1 november is het voor deze mensen zelfs helemaal gratis. Vanaf juni 2023 is de bijdrage 5 euro per waszak.

Zorg ontlasten

Voor mensen in Westerveld waarvoor nu al gewassen en gestreken wordt, verandert er niets. Als de huishoudelijke hulp van Wmo nu al (deels) de was doet, blijft dat zo. Voor mensen die nieuw in de Wmo komen is dat geen optie: zij worden gekoppeld aan WaST.