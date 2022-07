Wandelaars uit Erica door de hitte naar Jeruzalem: 'We hebben het overleefd'

In hun wandeltocht van zo'n vijfduizend kilometer naar Jeruzalem, zijn Barry Gepken en Monique de Haas uit Erica inmiddels beland in de Duitse deelstaat Thüringen. Ongeveer een maand geleden zetten ze koers vanuit Zuidoost-Drenthe voor hun pelgrimstocht. "We hebben een paar hete dagen achter de rug", vertelt Gepken.

Want net als bij onze oosterburen was het de afgelopen dagen soms snikheet. "Dan moet je klimmen en is er amper een dorpje om te eten en te drinken. Maar gelukkig hebben we het overleefd", aldus Gepken.

Wat ook helpt, is dat het wandelpaar - dat samen met hond Maurice op pad is - zich niet aan een strikt tijdschema houdt. "We gaan onszelf niks opdringen, want dan maken we onszelf de kop gek, terwijl we de kop juist leeg willen hebben."

Tot rust komen

De pelgrimstocht gaat namelijk voor een belangrijk deel over bezinning, en tot rust komen. "En dat gaat lekker. 's Avonds zitten we bij een vuurtje, en we zetten lekker koffie en thee om tot onszelf te komen. Er zijn ook heel veel lieve mensen hier in Duitsland. Het is dus niet erg dat we hier nog even zijn, want dat doen we graag. Het is prettig volk om mee te vertoeven."