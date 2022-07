Lagere straf voor voorraad drugs en verboden wapen in woning Zwartemeer

Tijdens een huiszoeking in september 2018 vond de politie een flinke voorraad drugs en een gaspistool met munitie. De agenten waren getipt. Ze stuitten nog op allerlei potjes, weckflessen, drinkflesjes en jerrycans, gevuld met xtc-pillen, GBL (een grondstof voor GHB) en speed. De man maakte de GHB zelf, omdat hij daaraan verslaafd was. De voorraad was fors, je kon denken dat de man in drugs handelde. Maar dat werd hem niet verweten.

De man is na de ontdekking niet meer met justitie in aanraking geweest. Hij zei eerder tegen de rechter dat hij zelfstandig is afgekickt. "Dat is knap. GHB-verslaving is een hardnekkige verslaving", antwoordde de rechter daarop. Die legde de Zwartemeerder desondanks een drugsverbod op. De man moet zich daarop ook laten controleren. Hij moet zich ook laten behandelen, als dat nodig wordt gevonden.