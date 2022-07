Man (21) uit Klijndijk chanteert Assenaar met naaktfoto's en hoort werkstraf eisen

"Ik ontken niets, ik begrijp zelf ook niet hoe ik dit heb kunnen doen", zei een 21-jarige man uit Klijndijk vandaag tegen de rechtbank in Assen. Hij stond terecht voor het chanteren van een Assenaar eind 2019, die hij via een datingsite had leren kennen. Het bleef bij een poging, omdat het slachtoffer de hulp van de politie inriep. De officier van justitie vond dat de man lang heeft moeten wachten op zijn strafzaak en eiste een taakstraf van 100 uur.

De Assenaar dacht dat hij online in gesprek was met een meisje van zestien. In werkelijkheid was het de toen 19-jarige verdachte uit Klijndijk. Al snel kregen de gesprekken een erotische lading en werden bij de Assenaar naaktfoto's ontlokt. Ook was op één van de foto's een deel van zijn gezicht te zien.

De toon van de gesprekken werd ineens grimmig. Er werd gedreigd met het rondsturen van de naaktfoto's op sociale media. De Assenaar kon dit voorkomen door 1000 euro te betalen. Het lukte de man niet om dit bedrag die avond nog te pinnen. Hij sprak af 200 euro te betalen, de rest kwam de volgende dag.

In een blikje op het TT-terrein

Via WhatsApp kreeg de Assenaar aanwijzingen hoe en waar hij het geld moest achterlaten. Hij moest het in een geel blikje stoppen en bij De Haar, bij het oude TT-terrein, op een afgesproken locatie neerleggen. Hij kreeg de opdracht daarvan een foto te maken en die op te sturen, en een foto van dat hij weer wegreed.

De verdachte zat ondertussen een eind verderop met een vriend in een auto te wachten. Hij wist niet dat de politie bij hem in de buurt was. De agenten zagen een auto bij het blikje stoppen en weer wegrijden. Daarin zaten de Klijndijker en de bijrijder, die het blikje weer ophaalden. De politie volgde de auto en stopten die een eindje verderop. De verdachte keek vanachter het stuur de agenten met een verwilderde blik aan.

Onder invloed

De agenten vermoedden drugsgebruik bij de bestuurder en namen een speekseltest af. De Klijndijker reed onder invloed van THC (cannabis). De wagen werd doorzocht op het blikje, maar dat werd niet gevonden. De bijrijder wist niets van de plannen, alleen zijn vriend werd als verdachte meegenomen naar het bureau. In zijn cel probeerde de man het blikje alsnog te verstoppen. Maar door de kanariegele kleur werd het snel gevonden. De Klijndijker zat uiteindelijk alleen, zonder een advocaat, trillend voor de rechters.

Op de rit

De man is na zijn aanhouding eind 2019 niet meer met justitie in aanraking geweest. Hij heeft zijn leven op de rit. Daar hield de officier van justitie rekening mee. "Maar dat neemt niet weg dat ik dit een misselijk feit vind. Het slachtoffer is bewust in een val gelokt en er is op gegokt dat uit schaamte geen aangifte zou worden gedaan", zei de aanklaagster.