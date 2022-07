80 nieuwe woningen voor Ossehaar in Coevorden: helft koop, helft sociale huur en flexwonen

Rond de tachtig woningen, waarvan de helft uit koop bestaat en de andere helft uit sociale huur en flexwonen. Dat is het plan voor het woongebied Ossehaar C in Coevorden. Het moet volgens de gemeente 'een moderne, groene wijk' worden met 'een gevarieerd woonaanbod'.

In lijn met de vorig jaar vastgestelde woonvisie wil de gemeente Coevorden meer ruimte maken voor starters op de woningmarkt en flexbewoners. "Deze vorm van wonen kan een oplossing zijn voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, voor mensen die uit een recreatiewoning moeten en voor arbeidsmigranten", schrijft de gemeente.

Overleg met omwonenden

Voordat het zover is, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daarover gaat de gemeente in gesprek met wijkbewoners, woningcorporatie Domesta en andere betrokkenen. Daarna wordt er een daadwerkelijke invulling aan de wijk gegeven: hoeveel vrijstaande, twee-onder-een-kap of ander soort woningen er bijvoorbeeld moeten komen.

Eindelijk bouwen

Al vanaf 2009 ligt de bouw op Ossehaar C stil: de 44 kavels die toen te koop werden aangeboden, werden in 2018 weer uit de markt gehaald, omdat ze niet verkocht werden. De gemeente hoopt nu, afhankelijk van mogelijke bezwaren, tussen eind 2023 en midden 2024 met de bouw te starten.

Opvanglocatie