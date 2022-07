Hoe nu verder voor de bewoners van camping Panda Rosa?

De gemeente Noordenveld was te laat, en zo was de kans om camping Panda Rosa in Steenbergen te kopen verkeken. De nieuwe eigenaar heeft de bewoners - die daar eigenlijk niet eens mogen wonen - tot 30 september gegeven om hun biezen te pakken. Maar waar moeten die bewoners straks heen?

De zoektocht naar een nieuw onderkomen valt niet mee, verzucht Sanne Cordes. De 21-jarige studente doet haar best om ergens plek te vinden, maar de vraag is waar dat moet zijn. "We kijken naar anti-kraak en kloppen aan bij woningcorporaties. Maar het schiet nog niet echt op."

Gemeente treuzelde

Maandenlang leefden de bewoners van Panda Rosa in de veronderstelling dat de gemeente Noordenveld de camping in Steenbergen zou kopen. De gemeenteraad stond hier welwillend tegenover, maar wilde niet over één nacht ijs gaan.

Uiteindelijk duurde het de eerdere eigenaar, Willem Been, te lang. Hij besloot Panda Rosa te verkopen aan de bevriende ondernemer Bert Speulman. Hoewel Speulman de bewoners tot eind september heeft gegeven om te vertrekken, is dat aanzienlijk korter dan wanneer de gemeente Noordenveld de camping zou hebben gekocht. Bewoners gingen er eigenlijk vanuit nog wel het hele jaar in Steenbergen te kunnen zitten.

Niets meer vernomen

Hoewel het contact met de nieuwe eigenaar als 'goed' wordt omschreven, zullen de bewoners in het najaar toch echt wat anders moeten hebben gevonden. "De grootste angst is dat we in een daklozenopvang terechtkomen. Dat willen we voorkomen."

Daarom hebben een aantal bewoners een advocaat in de arm genomen. "Van de gemeente hoeven we intussen niets meer te verwachten", weet Cordes, die zegt zwaar teleurgesteld te zijn in Noordenveld. "Zij zouden de camping kopen en er voor ons staan. Maar van hen hebben we niets meer vernomen."

Hulp wisselend ontvangen

Wethouder Robert Meijer (VVD) zei tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer op 13 juli, dat 'enkele gevallen' in aanmerking zouden komen voor de crisisopvang. Van een sociaal plan is geen sprake, zegt hij. "En de hulp die wij bieden, wordt wisselend ontvangen."

Meijer gaf aan dat er vanuit de gemeente wel degelijk werd gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de bewoners van Panda Rosa. "Maar dat gaat nog niet snel in deze woningmarkt."

Geen compensatie

Eigenaar Bert Speulman weet nog niet wat hij na 30 september met Panda Rosa gaat doen. "Ik heb mezelf tijd en rust gegund om daar goed over na te denken", zegt hij.