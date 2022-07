Drents Museum ontvangt honderdduizendste bezoeker van het jaar

De familie Van Dijk is momenteel op vakantie in Drenthe. "Ik ben opgegroeid in Norg en woon nu samen met mijn gezin in Duitsland. Vanwege de verjaardag van mijn moeder zijn we nu een weekje met de hele familie op vakantie in Drenthe om herinneringen op te halen. Als kind kwam ik geregeld met mijn ouders in het Drents Museum. Ik kan de kinderafdeling en het meisje van Yde nog goed herinneren", vertelt Bart van Dijk.