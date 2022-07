Groningse veiligheidsregio onderzoekt sluiting aanmeldcentrum Ter Apel

Het onderzoek richt zich vooral op wat juridisch mogelijk is en wie zo'n besluit mag nemen.

De woordvoerder van de Groningse burgemeester Schuiling bevestigt aan RTL Nieuws het onderzoek naar de juridische mogelijkheden van een sluiting. "Dat gebeurt vanwege de situatie die we de afgelopen dagen voor het hek van het aanmeldcentrum hebben gezien. Daar brachten tientallen mensen de nacht door. Dat willen we niet meer."

Volgens deze woordvoerder gaat het in alle gevallen om een tijdelijke sluiting. Het aanmeldproces moet door blijven gaan. "Daarom onderzoeken we ook hoe zo'n sluiting er dan uit gaat zien."

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van mensen met een verblijfsvergunning vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen, sluit. Vanwege het ruimtegebrek moesten de afgelopen weken regelmatig mensen buiten op stoelen en in tenten slapen.

Het is niet voor het eerst dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van een tijdelijke sluiting. Dat was ook in maart het geval, maar toen kwam het uiteindelijk niet zover.