Oudste mannelijke deelnemer Alpe d'HuZes uit Hoogeveen trainde in Benidorm

Samen hebben ze het parcours al even verkend, zegt zoon Ron Strijker. "Toen we op de camping kwamen hebben we ons startbewijs op de top van de Alpe d'Huez opgehaald. We hebben de route gezien, het wordt een hele uitdaging."Morgen is de veertiende editie van de Alpe d'HuZes. 5000 mensen wandelen, rennen of fietsen gesponsord de berg in Frankrijk op. Het geld gaat naar onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.Zelf verloren de Strijkers meerdere familieleden aan de ziekte. "Mijn vader heeft aan hen toegezegd te gaan lopen. Met de sponsoring halen wij ruim 4000 euro op", vertelt Ron Strijker.Ron trainde zelf door naar zijn werk te lopen en in de sportschool het stijgingspercentage van de loopband op 8 procent te zetten. "Dan liep ik zo'n 20 kilometer per dag. Mijn vader is naar Benidorm geweest, daar is een berg die hij meerdere keren op is geweest."Een streeftijd voor het afleggen van de route met de 21 bochten hebben vader en zoon Strijker niet. "Het doel is bovenkomen."