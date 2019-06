Djammen: rauwe en onbewerkte outlaw country van Same Old

"We maken sinds 2017 samen muziek", legt Buring uit. Tijdens de Neo Sessies van Djammen speelt het duo bij Neo Music in Bovensmilde twee nummers.Dat de muziek rauw en onbewerkt klinkt, ligt er niet alleen aan dat de jongens pas gestart zijn. Het is ook een keuze. "We zijn begonnen met covers", vertelt Buring. "Gewoon muziek die we leuk vonden. Dat was een mix van country en blues, een beetje akoestische versies van rocknummers." Buring heeft een flinke dosis country meegekregen van Bloemhof."Een beetje en outlaw country", valt Bloemhof hem bij. "Maar dan iets moderner denk ik. Niet echt Johnny Cash, maar het neigt er wel naar. Een beetje meer onszelf." Samen maken ze de nummers. "Hij is veel meer van het schrijven", wijst Bloemhof naar Buring. "Ik ben daar niet zo heel sterk in. Hij kwam ineens met wat muziek waarvan ik dacht: dit gaat de kant op waar ik heen wil."Beide heren zijn met hun muziek ook gescout om mee te doen aan Drentsch Peil XL. Het muzikale traject is bedoeld om Drents talent verder te helpen. "We hopen daar veel feedback uit te krijgen", zegt Buring. "Misschien dat daar ook weer vraag naar ons uit komt. Telkens een beetje hogerop en ook ontdekken wat de podia zijn voor onze muziek.De jonge mannen zijn verder druk bezig om een album samen te stellen. Daarbij willen ze ook een band om zich heen te vormen. Wanneer dat allemaal klaar moet zijn weten ze nog niet, maar de plannen liggen er.